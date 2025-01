La squadra di Di Francesco fin qui ha sempre messo in difficoltà le big, inoltre Inzaghi dovrà fare a meno di alcuni titolari. Secondo quanto riporta Sky Sport, non partono per Venezia: Di Gennaro, Correa, Calhanoglu, Acerbi, Bisseck e Mkhitaryan. Per quanto riguarda il centrocampista armeno, farà controlli inizio settimana prossima.