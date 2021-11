Il Venezia: “Il gioco dell’Inter è mozzafiato. Non possiamo che rendere onore al merito”

Con questo tweet, il Venezia ha reso onore all'Inter di Simone Inzaghi, uscita vittoriosa dal Penzo per 2-0

"Il gioco dell'Inter di Inzaghi è mozzafiato: non possiamo che rendere onore al merito. Ma abbiamo lottato con le unghie e con i denti per 90 minuti. C'è di che essere fieri: ci sono le basi per migliorare la nostra giovane squadra".