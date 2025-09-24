FC Inter 1908
Villas Boas e il messaggio di Mourinho: “Ecco cosa mi ha scritto. Da quel momento non posso…”

Il presidente del Porto ha rivelato il contenuto del messaggio scambiato con lo Special One
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

André Villas-Boas ha commentato la scelta di José Mourinho di allenare il Benfica. Il presidente del Porto ha rivelato il contenuto del messaggio scambiato con lo Special One. 

"Non è mai stata un'ipotesi il suo nome per noi, assolutamente no. Non è mai stata una possibilità. José Mourinho ha una storia col Porto che sarà eterna, m è soprattutto un professionista del calcio e deve prendere le sue decisioni e seguire la sua strada. In questo momento, è un rivale del Porto, è l'allenatore del Benfica. Riceverà la stessa accoglienza dell'allenatore del nostro più grande rivale".

Sarà applaudito di nuovo?

—  

"Certamente no [ride]".

Come hai interpretato la telefonata che ti ha fatto José Mourinho dopo aver assunto la guida del Benfica?

—  

"Non è stata una telefonata, è stato solo un messaggio per comunicarmi che sarebbe diventato l’allenatore del nostro rivale. Da lì non posso augurargli buona fortuna. Questo è il suo destino di vita. Se è il suo destino di vita... È stato il messaggio, la mia risposta è stata: 'è il tuo destino di vita. Un grande abbraccio'."

