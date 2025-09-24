André Villas-Boas ha commentato la scelta di José Mourinho di allenare il Benfica. Il presidente del Porto ha rivelato il contenuto del messaggio scambiato con lo Special One.
Villas Boas e il messaggio di Mourinho: “Ecco cosa mi ha scritto. Da quel momento non posso…”
"Non è mai stata un'ipotesi il suo nome per noi, assolutamente no. Non è mai stata una possibilità. José Mourinho ha una storia col Porto che sarà eterna, m è soprattutto un professionista del calcio e deve prendere le sue decisioni e seguire la sua strada. In questo momento, è un rivale del Porto, è l'allenatore del Benfica. Riceverà la stessa accoglienza dell'allenatore del nostro più grande rivale".
Sarà applaudito di nuovo?—
"Certamente no [ride]".
Come hai interpretato la telefonata che ti ha fatto José Mourinho dopo aver assunto la guida del Benfica?—
"Non è stata una telefonata, è stato solo un messaggio per comunicarmi che sarebbe diventato l’allenatore del nostro rivale. Da lì non posso augurargli buona fortuna. Questo è il suo destino di vita. Se è il suo destino di vita... È stato il messaggio, la mia risposta è stata: 'è il tuo destino di vita. Un grande abbraccio'."
