Ventola: “Chivu lavora sulla testa, con la Lazio ho rivisto il fuoco. Avete visto ieri che Dimarco…”

Ai microfoni di Viva el Futbol, l’ex attaccante Nicola Ventola ha parlato così del lavoro di Cristian Chivu in casa Inter
A Viva el Futbol, l’ex attaccante Nicola Ventola ha parlato così del lavoro di Cristian Chivu in casa Inter:

“Non era scontato. Quando parla ai microfoni è impeccabile. Vedere l’Inter giocare con questa intensità, con la voglia di recuperare palloni… Lui lo dice: a volte la cosa difficile è lavorare sulla testa dei giocatori. Contro la Lazio sembrava volessero tutti buttarsi nel fuoco, con Verona e Kairat no.

In questa partita veste visto come correva Dimarco per recuperare il pallone al 95’? Lui è conscio di avere una squadra forte ma sa di dover allenare anche la testa di questo gruppo", ha detto Ventola.

