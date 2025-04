Ventola: “Non posso criticare Inzaghi anche se perde lo scudetto perché…”

"Inzaghi non è il mio allenatore preferito ma lui sa fare quello, ossia il 3-5-2. Abbiamo sempre detto che non ha un piano B, forse è limitato in quello ma l'Inter è la squadra italiana più riconosciuta in Europa. Sono tre anni che è protagonista in Champions League, ha fatto la prestazione contro tutte le squadre, anche le big. Non è vero che non sono cresciuti i giocatori con Inzaghi, l'Inter ha mostrato solidità anche in Champions. Molte riserve non hanno sempre risposto al 100%, le assenze di Bastoni e Mkhitaryan sono state fondamentali nel match con la Roma"

"Bastoni ti aiuta ad essere veloce nelle scelte, ci sono giocatori fondamentali che, se mancano, si sente. Inter-Roma è stata la partita più brutta dell'Inter in questa stagione, non c'erano movimenti senza palla, erano lenti. C'è Darmian che è stanco, Dimarco ha fatto una brutta partita, Lautaro sbaglia anche lui delle scelte, sono sempre arrivati secondi sulla palla. Ci sono 11-13 titolari importanti, non posso giudicare male Inzaghi anche se non vince il campionato per quello che ho visto a livello di gioco in 4 anni. E' fallimentare se non vince quest'anno però non posso dire che non sono cresciuti Barella e Bastoni, indispensabili anche per la Nazionale"