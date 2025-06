“Qui non si è visto niente. C’era la speranza a un certo punto che l’Inter prendesse un calcio d’angolo. Non l’avevo mai sentita prima. È incredibile. Non che comincino a giocare, ma in un calcio d’angolo… La fortuna te la vai a cercare.

Il Barcellona è più forte dell’Inter, ma i nerazzurri si sono anche cercati la fortuna. I 7 gol li hanno fatti. Io questa partita non la capisco, non esiste questa partita in finale. Non si è visto nulla, a me preoccupa”.