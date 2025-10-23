Ventola: “Inter? Chivu sta facendo un gran lavoro. Rispetto a Inzaghi…”

"Della partita contro il PSV salvo i primi 30 minuti. L'atteggiamento, la voglia di tirare in porta, poi certo è arrivata questa brutta sconfitta ed è normale che alla supersfida con l'Inter i neroazzurri arriveranno meglio. Conosco molto bene Conte e so che vedremo un Napoli agguerrito. Lobotka è fondamentale e la sua assenza pesa molto, ma quella di Hojlund è molto pesante, manca la sua qualità, l'attacco alla profondità, secondo me lui è mancato tanto al Napoli. Inter? Chivu sta facendo un grande lavoro sulla panchina nerazzurra. Con Inzaghi c'erano dei titolari fissi e gli altri erano considerati un po' meno, oggi Chivu riesce ad accontentare tutti, il gruppo gira meglio".