Nicola Ventola, ex attaccante dell'Inter, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato della squadra di Antonio Conte e dell'Inter di Chivu che si sfideranno sabato al Maradona. Queste le sue considerazioni in merito:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Ventola: “Inter? Chivu sta facendo un gran lavoro. Rispetto a Inzaghi…”
ultimora
Ventola: “Inter? Chivu sta facendo un gran lavoro. Rispetto a Inzaghi…”
Il pensiero dell'ex attaccante a proposito dei nerazzurri e del prossimo avversario in campionato
"Della partita contro il PSV salvo i primi 30 minuti. L'atteggiamento, la voglia di tirare in porta, poi certo è arrivata questa brutta sconfitta ed è normale che alla supersfida con l'Inter i neroazzurri arriveranno meglio. Conosco molto bene Conte e so che vedremo un Napoli agguerrito. Lobotka è fondamentale e la sua assenza pesa molto, ma quella di Hojlund è molto pesante, manca la sua qualità, l'attacco alla profondità, secondo me lui è mancato tanto al Napoli. Inter? Chivu sta facendo un grande lavoro sulla panchina nerazzurra. Con Inzaghi c'erano dei titolari fissi e gli altri erano considerati un po' meno, oggi Chivu riesce ad accontentare tutti, il gruppo gira meglio".
© RIPRODUZIONE RISERVATA