Marco Astori Redattore 23 ottobre - 17:43

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha esaltato così l'attaccante dell'Inter Ange-Yoan Bonny: "Mi fa molto piacere dire che su Bonny si erano sbagliati tutti. Io me l'ero cavata perché mi fidavo di quello che mi avevano detto a Parma, del fatto che Chivu lo conoscesse bene e dell'impressione che fosse un giocatore non totalmente espresso.

Infatti non lo è, potenzialmente può fare ancora molto di più: di sicuro è costato la metà di Lucca e di Openda. I complimenti vanno a Chivu, che ha indicato il pupillo giusto, invece Inzaghi aveva questo particolare di Correa, che esattamente non era il Bonny di Chivu.

Complimenti alla società, ci ha visto giusto: sembrava tantissimo ma ripeto, è costato la metà di Lucca e Openda. Una cosa è sicura, Capello ha detto a Sky che Chivu gli dà l'impressione di essere il nuovo lui: attenzione perché è un'investitura importante. E Capello è uno che quando spende qualche parola per qualche collega è importante".