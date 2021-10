Sky – Empoli-Inter, Inzaghi cambia: Perisic out, c’è Dimarco. Sorpresa anche in attacco?

La rabbia per come è andata a finire è ancora tanta. Ma per l'Inter di Inzaghi non c'è tempo per lasciarsi andare a ulteriori recriminazioni

Marco Macca

La rabbia per come è andata a finire è ancora tanta e non potrebbe essere altrimenti. Ma per l'Inter di Simone Inzaghi non c'è tempo per lasciarsi andare a ulteriori recriminazioni. Dopodomani, infatti, la squadra scende già in campo per il turno infrasettimanale di Serie A, valido per la 10a giornata di campionato. Ad attendere i nerazzurri al Castellani c'è l'Empoli di Aurelio Andreazzoli, reduce dalla vittoria di Salerno per 4-2.

Occasione anche per Sanchez?

Una partita che Inzaghi potrebbe affrontare con qualche cambio, rispetto alla squadra che ieri sera ha giocato contro la Juventus. A sinistra, tanto per cominciare, potrebbe riposare Ivan Perisic, uscito malconcio dal derby d'Italia e per questo sostituito nella ripresa da Inzaghi. Al suo posto pronto Federico Dimarco, uno sempre in lizza per giocare e che, come riporta Sky Sport, è in un momento di forma molto positivo. Un altro giocatore, poco impiegato fin qui quest'anno, che potrebbe trovare spazio è Danilo D'Ambrosio, che si gioca una maglia per mercoledì sera. Ma novità potrebbero esserci anche in attacco, dove contro l'Empoli (o al massimo contro l'Udinese) potrebbe avere una chance anche Alexis Sanchez.

(Fonte: Sky Sport)