Intervenuto a Viva El Futbol, Nicola Ventola , ex calciatore, ha analizzato così la vittoria dell'Inter sul campo dell'Union Saint-Gilloise: "Quando sei coinvolto e senti veramente la fiducia si vede: io ho avuto Cuper che era un meritocratico, anche se c'erano grandi nomi.

Io sentivo veramente che mi stimava e quando ero chiamato in causa le prestazioni erano migliori per questo. Tutti stanno rispondendo bene quest'anno: l'anno scorso c'erano state rotazioni, ma erano prestazioni più normali. Vedo compattezza, tutti che si sentono dentro e che l'allenatore ti parla diretto e ti fa sentire importante".