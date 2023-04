Stadio, i Verdi: “Elliott in tribunale, si fermi progetto Milan a La Maura”

I Verdi milanesi, per voce del proprio capogruppo in Consiglio Carlo Monguzzi, tornano all'attacco sulla questione stadio

"Il sindaco sollecita dal Milan il progetto Maura contro il Consiglio comunale, il Parco sud e la Ue. Si fermino il sindaco e la giunta, venga ripristinata la democrazia in consiglio comunale, si voti subito sulla vicenda Maura". I Verdi milanesi, per voce del proprio capogruppo in Consiglio Carlo Monguzzi , tornano all'attacco sulla questione stadio, in particolare dopo l'intenzione da parte del Milan di costruire un proprio impianto nell'area verde dell'ippodromo, nonostante l'aula avesse votato per un progetto completamente diverso, senza nuove cementificazioni.

Per i Verdi non è chiara la posizione dell'amministrazione, rea di essere eccessivamente possibilista in merito all'ipotesi caldeggiata dal club rossonero, che nel frattempo si è rivolto anche al sindaco di San Donato. "Elliot porta 1 miliardo alle Cayman ed è in Tribunale. Questi sono i personaggi a cui sindaco e giunta hanno concesso e confermato l'interesse pubblico per la speculazione San Siro: il Milan- osserva Monguzzi - ha anche chiesto 3 mesi di proroga per fornire al Comune gli assetti societari".