Vernazza: “La Juve può anche perdere uno scudetto: Pirlo non è scarso, ha bisogno di…”

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Sebastiano Vernazza ha presentato così la sfida tra Juventus e Napoli

"Juve-Napoli è una specie di spareggio per l’ingresso in Champions, Andrea Pirlo affronta il primo “dentro o fuori” della sua carriera di allenatore. La Juve può permettersi di perdere lo scudetto - ha vinto gli ultimi nove -, ma non di rimanere esclusa dalla Champions. Questione di conti economici e di reputazione internazionale. Il pass Champions è la soglia minima al di sotto della quale Pirlo può perdere il posto. Stasera una sconfitta contro il Napoli farebbe accendere tutte le spie sul cruscotto e domattina un comunicato potrebbe avviare la restaurazione di un preciso modo d’essere della Juve, forse l’unico: ricreazione finita, vincere è l’unica cosa che conta, bentornato Allegri. Novanta minuti per restare o salutare, ma in ogni caso Pirlo non smetterà di allenare. Nell’ipotesi peggiore ripartirà da qualche gradino più in basso, come è capitato a Pippo Inzaghi, scottatosi subito al Milan e rinato altrove. Ogni cosa a suo tempo, e il tempo del Pirlo allenatore è appena iniziato. Pirlo non è scarso, ha soltanto bisogno di accumulare esperienza".