Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Sebastiano Vernazza ha parlato anche dell'Inter. I nerazzurri scenderanno in campo nel lunch match contro il Verona. "La domenica si prospetta favorevole all’Inter, sempre che la squadra di Cristian Chivu batta oggi il Verona all’ora di pranzo".
"Il Napoli è stato fermato sullo 0-0 dal Como. Milan e Roma si sottrarranno punti a vicenda. Un pareggio a San Siro sarebbe forse il risultato migliore per l’Inter, sempre con la clausola del 2 al Bentegodi (la vittoria è probabile, non scontata). Inter e Roma sono le uniche squadre di Serie A a non avere ancora pareggiato e prima o poi una X arriverà".
