"La filosofia dei fondi di investimento, soprattutto di un’entità come Oaktree specializzata in asset in sofferenza, è improntata alla sostenibilità del progetto e alla costruzione graduale e razionale di valore, in un orizzonte di medio-lungo termine, per poi rivendere e guadagnarci. Il secondo step della manovra Brookfield-Oaktree non ha alcun impatto sull’Inter. La catena di comando resta la stessa".

Come confermato dalle interlocuzioni con il Comune nell’ambito di San Siro, il soggetto che esercita il controllo sul club è Oaktree Capital Management, che opera quale investment manager. Tra gli investitori coinvolti ci sono fondi sovrani, fondi pensione, fondi comuni di investimento e altri investitori professionali soggetti a vigilanza, ma le decisioni vengono assunte esclusivamente che è un proprietario molto attivo nell’Inter. I manager capofila sono Alejandro Cano e Katherine Ralph, nel cda c’è pure Renato Meduri, mentre Carlo Ligori segue il progetto stadio, in cima all’agenda del fondo il cui arrivo, dopo le incertezze dell’era Zhang, ha impresso la svolta su San Siro".