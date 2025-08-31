Sebastiano Vernazza, nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport di oggi, ha parlato anche dell'impegno di campionato che attende l'Inter di Chivu. I nerazzurri vogliono rispondere nella maniera migliore al Napoli, che intanto ha battuto il Cagliari 1-0 ieri sera al Maradona. Questo il punto di vista del noto giornalista:

"L’Inter ha bisogno urgente di una conferma, il 5-0 contro il Toro è stato eccessivo, dunque di difficile decodificazione: troppo forte l’Inter o troppo giù il Torino? L’Udinese ci dirà qualcosa in un senso o nell’altro. Calhanoglu riprende il suo posto in cabina di regia ed esce Mkhitaryan perché Petar Sucic, il nuovo giovin signore del centrocampo nerazzurro, non è “panchinabile”, data la lussureggiante prestazione contro i granata. La seconda volta svelerà un pezzetto di ulteriore verità sulle potenzialità del croato".