"Niente difesa a quattro, squadra che vince non si smonta. L ‘Inter ripartirà dal 3-5-2, il sistema di gioco con cui ha vinto scudetto e Coppa Italia. Il passaggio a una linea difensiva a quattro avrebbe imposto una rivoluzione. Il miglioramento dello status quo richiederà tre-quattro aggiustamenti. A quanto pare, non servirà investire milioni per un nuovo portiere. La società e Cristian Chivu hanno deciso di affidare la porta a Josep Martinez. Scelta ragionevole. La prestazione ballerina dello spagnolo nell’ultima giornata, a Bologna, partita giocata in un clima da spiaggia, non guasta quanto di buono Martinez aveva mostrato nelle puntate precedenti. Neppure l’attacco verrà toccato: Lautaro, Marcus Thuram, Pio Esposito e Bonny resteranno tali e quali a formare il pacchetto offensivo. Nulla da eccepire neppure in questo caso. Su Lautaro non c’è bisogno di scrivere nulla; Thuram nell’ultimo parte di campionato ha palesato segni di rinascita; Pio Esposito e Bonny non potranno che crescere".