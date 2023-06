Vernazza: “Poche chances, ma il City qualcosa concede. E l’Inter ha l’uomo per colpire”

"Di rado abbiamo visto il City abbassarsi così. Il derby del baricentro medio, per quello che vale, l’ha vinta lo United, più “alto” del City di quasi tre metri: 53,8 contro 51,2. Un dettaglio significativo, perché parliamo di una squadra, il City, che ha fama di impadronirsi della metà campo altrui. E in effetti, quando il City palleggia, incanta e ammalia, quasi si resta ipnotizzati da tanta armonia. Tutti i giocatori sono coinvolti e partecipi. Ci sono però degli attimi, quando il City perde palla, in cui alle spalle di Stones si scorge un discreto campo aperto, perché anche Ruben Dias è avanzato, come Walker e Akanji. Cavità da riempire e l’Inter in questo caso l’uomo giusto ce l’ha, si chiama Lukaku. Qualcosa del genere si scorge a sinistra. Niente da obiettare sulla qualità di Jack Grealish, ala di vecchio conio per piede e di modernità estrema per fisico potente e scolpito. Grealish però non brilla per attitudine difensiva e lì potrebbero spalancarsi orizzonti per le falcate di Dumfries".