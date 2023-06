Inzaghi a Inter TV: “Percorso in Champions perfetto, ma già la scorsa stagione la squadra…”

L'Inter batte il Torino nell'ultima di campionato. A decidere il match è stato un gol di Marcelo Brozovic. Simone Inzaghi ha commentato la vittoria dei nerazzurri ai microfoni di Inter TV: "Prove generali per Istanbul? Abbiamo fatto una partita seria, organizzata contro una squadra di assoluto valore. Volevamo migliorare e consolidare la nostra posizione in classifica, lo dobbiamo alla nostra società e ai nostri tifosi che ci hanno seguito in massa. Sabato sarà la 57a partita che giocheremo, la più importante. Ma queste 56 ci hanno permesso di arrivare a Istanbul con qualche sconfitta che al momento ci aveva fatto male ma che alla fine ci ha fatto bene e ci ha aiutato a crescere".