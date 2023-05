Veron: “Mi stupirei se non vedessi l’Inter a Istanbul, corrono tantissimo. È tornato Lautaro”

L'ex centrocampista dell'Inter Juan Sebastian Veron, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato della grande prova del derby e della finale di Champions. L'argentino ha applaudito la squadra di Inzaghi che vede già virtualmente in finale a Istanbul:

"Onestamente, dopo la grande prova di mercoledì sera è dura non pensare di vedere Inzaghi a Istanbul il 10 giugno. Diciamo che al momento l'Inter ha un piede e mezzo in finale, con tutto il rispetto per il Milan: però i nerazzurri sono più forti dei rossoneri, lo hanno dimostrato più volte quest'anno. E adesso stanno anche molto bene fisicamente. Sono arrivati al momento clou dell'anno praticamente al top e questo sta facendo la differenza. Inoltre, se penso alla partita di ritorno, il vantaggio di due gol è un punto di partenza molto importante.