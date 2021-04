Verso Inter-Verona: turno di riposo per Eriksen, Sensi e Vecino scalpitano

Il centrocampista danese, apparso particolarmente appannato contro Lo Spezia, potrebbe partire dalla panchina

L'Inter di Antonio Conte, dopo i pareggi esterni contro Napoli e Spezia, si prepara per la sfida casalinga contro il Verona. Per l'occasione, secondo il Corriere dello Sport, potrebbero esserci dellenovità di formazione: "Ieri ripresa degli allenamenti con Kolarov e Vidal ancora a parte. Non ci saranno domenica contro il Verona. Capitolo formazione: da oggi inizieranno le prove tattiche, ma è probabile un turno di riposo per Eriksen, al Picco sembrato scarico. Sensi e Vecino scalpitano".