FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Sky – Si avvicina Inter-Juve: cosa trapela sull’utilizzo di Calha e Barella. Le prove in attacco

ultimora

Sky – Si avvicina Inter-Juve: cosa trapela sull’utilizzo di Calha e Barella. Le prove in attacco

Inter Barella
Si avvicina Inter-Juventus, in programma sabato alle ore 20.45 a San Siro: ecco le ultimissime sulla formazione
Alessandro Cosattini Redattore 

Sky – Si avvicina Inter-Juve: cosa trapela sull’utilizzo di Calha e Barella. Le prove in attacco- immagine 2

Si avvicina Inter-Juventus, in programma sabato alle ore 20.45 a San Siro (qui dove vederla in tv). Arrivano importanti novità da Appiano Gentile verso il derby d’Italia, a riportarle è Sky Sport.

Sky – Si avvicina Inter-Juve: cosa trapela sull’utilizzo di Calha e Barella. Le prove in attacco- immagine 3
Getty Images

“Conferme rispetto a quanto detto ieri, i progressi di Calhanoglu e Barella, tutti e due vorrebbero giocare dal 1’. Ci penserà Cristian Chivu fino all’ultimo e deciderà se schierarli o meno, ma i due sono a disposizione.

Sky – Si avvicina Inter-Juve: cosa trapela sull’utilizzo di Calha e Barella. Le prove in attacco- immagine 4

Davanti si va verso la ThuLa. Sarà il secondo Incasso di sempre, attorno agli 8 milioni di euro”, ha spiegato Andrea Paventi a Sky Sport 24. Queste dunque le prove in attacco, con Thuram più di Pio Esposito accanto a Lautaro. Tra Calha e Barella al momento è l'italiano ad avere maggiori chance di giocare dal 1'.

La probabile formazione - Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic/Barella, Zielinski, Mkhitaryan/Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Leggi anche
Bucchioni: “Dubbi sull’Inter, ha dei difetti che Spalletti può mettere a nudo”
Inter-Juve, Dimarco e Mckennie i più incisivi. Numeri a confronto

© RIPRODUZIONE RISERVATA