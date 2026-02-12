Si avvicina Inter-Juventus, in programma sabato alle ore 20.45 a San Siro (qui dove vederla in tv). Arrivano importanti novità da Appiano Gentile verso il derby d’Italia, a riportarle è Sky Sport.
Si avvicina Inter-Juventus, in programma sabato alle ore 20.45 a San Siro: ecco le ultimissime sulla formazione
“Conferme rispetto a quanto detto ieri, i progressi di Calhanoglu e Barella, tutti e due vorrebbero giocare dal 1’. Ci penserà Cristian Chivu fino all’ultimo e deciderà se schierarli o meno, ma i due sono a disposizione.
Davanti si va verso la ThuLa. Sarà il secondo Incasso di sempre, attorno agli 8 milioni di euro”, ha spiegato Andrea Paventi a Sky Sport 24. Queste dunque le prove in attacco, con Thuram più di Pio Esposito accanto a Lautaro. Tra Calha e Barella al momento è l'italiano ad avere maggiori chance di giocare dal 1'.
La probabile formazione - Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic/Barella, Zielinski, Mkhitaryan/Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.
