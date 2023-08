Inter, vice Sommer? Scelta ancora da fare. Opzione Audero resiste, Bento piace tantissimo

Se per Sommer è questione ormai solamente di giorni, l'Inter poi dovrà completare il reparto portieri con un altro giocatore. lo svizzero sarà il titolare, ma alle sue spalle rimarrà solo Di Gennaro visto che Stankovic sembra destinato a partire in prestito.

"Per il ruolo di vice, invece, la scelta va ancora fatta. Resiste l’opzione Audero, che però l’Inter vorrebbe solo in prestito. Detto che lo Shakhtar continua a fare muro su Trubin, ai nerazzurri piace moltissimo il profilo del brasiliano Bento, non semplice però da strappare all’Atletico Paranaense", scrive La Gazzetta dello Sport.