Una punizione del centrocampista dell'Inter ha portato al raddoppio della nazionale di Montella nel match di stasera

L'aveva sbloccata sempre lui su calcio di rigore. Hakan Calhanoglu ha portato anche al sigillo di Turchia-Bulgaria di stasera, pur non entrando nel tabellino. Ha pennellato lui però la traiettoria insidiosa da calcio piazzato che ha provocato l'autogol di Chernev. Questo il gol del 2-0 a pochi minuti dal triplice fischio dell'incontro. La Turchia affronterà ora la Spagna nell'ultimo match del girone di qualificazione al mondiale.