L'aveva sbloccata sempre lui su calcio di rigore. Hakan Calhanoglu ha portato anche al sigillo di Turchia-Bulgaria di stasera, pur non entrando nel tabellino. Ha pennellato lui però la traiettoria insidiosa da calcio piazzato che ha provocato l'autogol di Chernev. Questo il gol del 2-0 a pochi minuti dal triplice fischio dell'incontro. La Turchia affronterà ora la Spagna nell'ultimo match del girone di qualificazione al mondiale.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora VIDEO/ Clamoroso autogol in Turchia-Bulgaria: provoca tutto Calhanoglu
ultimora
VIDEO/ Clamoroso autogol in Turchia-Bulgaria: provoca tutto Calhanoglu
Una punizione del centrocampista dell'Inter ha portato al raddoppio della nazionale di Montella nel match di stasera
Nel video qui di seguito le immagini dell'azione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA