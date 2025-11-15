Hakan Calhanoglu ha dimostrato ancora una volta perché sia imprescindibile per la Turchia. Il centrocampista dell'Inter è stato grande protagonista del match contro la Bulgaria, terminato 2-0 per la nazionale di Montella. Ha aperto lui le marcature, siglando con grande freddezza l'ennesimo calcio di rigore. Nella ripresa, invece, ha messo lo zampino sul raddoppio, pennellando una punizione insidiosa dalla destra sulla quale è arrivata lo sciagurato autogol di un giocatore avversario.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Calhanoglu ancora protagonista con la Turchia: segna un gol e propizia un’autorete
ultimora
Calhanoglu ancora protagonista con la Turchia: segna un gol e propizia un’autorete
Il centrocampista nerazzurro è stato il migliore in campo del penultimo impegno di qualificazione mondiale con la Bulgaria
Calhanoglu, rimasto in campo per tutta la gara, tornerà a giocare con la maglia della Turchia martedì 18. In programma c'è la gara con la Spagna che chiuderà il girone di qualificazione al prossimo mondiale. Chivu lo attenderà poi ad Appiano nella giornata di giovedì, dopo avergli concesso il canonico giorno di riposo che spetta a tutti i nazionali. Da quel momento si comincerà a fare sul serio verso il derby col Milan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA