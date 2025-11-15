Hakan Calhanoglu ha dimostrato ancora una volta perché sia imprescindibile per la Turchia. Il centrocampista dell'Inter è stato grande protagonista del match contro la Bulgaria, terminato 2-0 per la nazionale di Montella. Ha aperto lui le marcature, siglando con grande freddezza l'ennesimo calcio di rigore. Nella ripresa, invece, ha messo lo zampino sul raddoppio, pennellando una punizione insidiosa dalla destra sulla quale è arrivata lo sciagurato autogol di un giocatore avversario.