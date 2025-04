VIDEO / Il gesto folle di Mourinho alla fine di Fenerbahce-Galatasaray

L'allenatore portoghese protagonista in negativo dopo la sconfitta contro gli uomini di Okan Buruk che viene colpito... sul naso

La doppietta di Osimhen ha assegnato la vittoria al Galatasaray per due a uno. Nel finale della partita, valida per i quarti della Coppa di Turchia, un grande nervosismo in campo con tre espulsi e una rissa inattesa con José Mourinho protagonista.