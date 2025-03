A pochi minuti dal fischio d'inizio di Napoli-Inter , Bobo Vieri ha parlato della gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni dell'ex giocatore: "Se l'Inter vince si porta a 4 punti di vantaggio sono tantissimi, sarebbe un grande colpo per i nerazzurri. Recuperare 4 punti a un'Inter così forte sarebbe difficile. Conte? Secondo me invece di fare due ore di video, avrà fatto 10 ore".

"Quando giochi in una grande squadra non vuoi mai perdere, dopo le partite sei incazzato come una bestia. Come diceva Politano hanno fatto una settimana abbastanza tranquilla, secondo me è fondamentale che si giocano la partita con tranquillità. Tante volte qui a Napoli c'è tanta pressione e sbagli la partita. Per chi è più decisiva? Dico Napoli perché se perde va a 4 punti e lì sarà difficile recuperarli".