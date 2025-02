Alle 18 si alza il sipario al Meazza: va in scena l'attesissimo derby tra il Milan di Sergio Conceicao e l'Inter di Simone Inzaghi. Per l'occasione, il tecnico nerazzurro ritrova Hakan Calhanoglu: il centrocampista turco torna titolare a centrocampo insieme a Mkhitaryan e Barella. In difesa c'è Pavard insieme a De Vrij e Bastoni, sulle fasce ecco Dimarco e Dumfries: in attacco intoccabili Lautaro e Thuram.