Intervenuto ai microfoni de Il Giorno, Bobo Vieri, ex bomber, ha parlato così dell'inizio del campionato di Serie A: "Le prime partite sono difficili perché hai poco tempo per allenarti, soprattutto dopo le estati con i grandi tornei. Non è nemmeno facile giocare con tanto caldo. Inter e Juventus hanno fatto bene, il Milan è ancora un po’ indietro. Lo stesso Napoli ha cominciato malissimo e poi ha fatto due vittorie. Prevedo un campionato divertente fino alla fine. Alla terza giornata hanno tutte il tempo per recuperare".