Villareal-Barcellona a Miami non si giocherà e per Liga si tratta di una "occasione persa". Dopo la cancellazione del match del campionato spagnolo che si doveva disputare in Florida ma che aveva sollevato polemiche, proteste e diversi ricorsi (anche in campo i giocatori sono rimasti immobili 15 secondi dopo il fischio d'inizio), il presidente dei club del massimo campionato iberico, Javier Tebas, uno dei primi sostenitori della trasferta in America contrattacca e se la prende con quanti "hanno passato anni a fare pressione sugli arbitri, a costruire narrazioni distorte o a usare la pressione politica e mediatica come strumento sportivo".
Villarreal-Barça a Miami annullata, la Liga: “Occasione sprecata”
Tebas, in un post su X, ha giudicato "un'occasione persa per il calcio spagnolo" la decisione di fare marcia indietro. Il capo della Liga sottolinea "la visione chiusa e provinciale" e avverte che "le vere tradizioni del calcio europeo sono minacciate dalle decisioni delle istituzioni che lo governano, che anno dopo anno distruggono i campionati nazionali", sottolineando che la Liga "continuerà a lavorare, con rigore e convinzione, per mantenere competitivo il calcio spagnolo, opponendosi a coloro che cercano di distruggerlo".
E aggiunge che "l'integrità della competizione è invocata da coloro che da anni mettono in discussione quella stessa integrità, facendo pressione di ogni tipo". "Il calcio spagnolo ha perso l'opportunità di progredire, di rafforzare il proprio futuro - scrive Tebas -. L'ingenuità e la passività dei leader europei che non riescono a distinguere l'insignificante dall'essenziale. La difesa della tradizione viene invocata da menti ristrette e provinciali, mentre le vere tradizioni del calcio europeo sono minacciate dalle decisioni delle istituzioni di governo, che anno dopo anno distruggono i campionati nazionali, il vero motore dell'industria calcistica in Europa".
