"L’altra sera ho avuto l’onore di presentare il libro di Francesco Acerbi. Ci siamo fatti una bella chiacchierata. Su questo non-più-ragazzo ognuno ha la sua legittima opinione.

Il sottoscritto per quel che vale vi invita a dare un’occhiata a quelle pagine per capire di chi stiamo parlando, di un uomo che non ha mai avuto paura di dire quel che pensa, che ha ammesso errori e debolezze, che è caduto e si è rialzato, che ti guarda e dice cose così: “Il senso della vita non è alzare un trofeo, ma alzare la testa ogni giorno, guardarsi allo specchio e riconoscersi”.