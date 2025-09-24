Fabrizio Biasin e la chiacchierata con Francesco Acerbi. Così il giornalista su TMW ha raccontato quanto accaduto a margine della presentazione del libro del difensore dell'Inter:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Biasin svela: “Ho fatto una bella chiacchierata con Acerbi alla presentazione del suo libro e…”
ultimora
Biasin svela: “Ho fatto una bella chiacchierata con Acerbi alla presentazione del suo libro e…”
Fabrizio Biasin e la chiacchierata con Francesco Acerbi: ecco quanto raccontato dopo la presentazione del libro del difensore dell'Inter
"L’altra sera ho avuto l’onore di presentare il libro di Francesco Acerbi. Ci siamo fatti una bella chiacchierata. Su questo non-più-ragazzo ognuno ha la sua legittima opinione.
Il sottoscritto per quel che vale vi invita a dare un’occhiata a quelle pagine per capire di chi stiamo parlando, di un uomo che non ha mai avuto paura di dire quel che pensa, che ha ammesso errori e debolezze, che è caduto e si è rialzato, che ti guarda e dice cose così: “Il senso della vita non è alzare un trofeo, ma alzare la testa ogni giorno, guardarsi allo specchio e riconoscersi”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA