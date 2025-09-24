FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Biasin svela: “Ho fatto una bella chiacchierata con Acerbi alla presentazione del suo libro e…”

ultimora

Biasin svela: “Ho fatto una bella chiacchierata con Acerbi alla presentazione del suo libro e…”

Biasin svela: “Ho fatto una bella chiacchierata con Acerbi alla presentazione del suo libro e…” - immagine 1
Fabrizio Biasin e la chiacchierata con Francesco Acerbi: ecco quanto raccontato dopo la presentazione del libro del difensore dell'Inter
Alessandro Cosattini Redattore 

Biasin svela: “Ho fatto una bella chiacchierata con Acerbi alla presentazione del suo libro e…”- immagine 2

Fabrizio Biasin e la chiacchierata con Francesco Acerbi. Così il giornalista su TMW ha raccontato quanto accaduto a margine della presentazione del libro del difensore dell'Inter:

Biasin svela: “Ho fatto una bella chiacchierata con Acerbi alla presentazione del suo libro e…”- immagine 3
Getty

"L’altra sera ho avuto l’onore di presentare il libro di Francesco Acerbi. Ci siamo fatti una bella chiacchierata. Su questo non-più-ragazzo ognuno ha la sua legittima opinione.

Biasin svela: “Ho fatto una bella chiacchierata con Acerbi alla presentazione del suo libro e…”- immagine 4

Il sottoscritto per quel che vale vi invita a dare un’occhiata a quelle pagine per capire di chi stiamo parlando, di un uomo che non ha mai avuto paura di dire quel che pensa, che ha ammesso errori e debolezze, che è caduto e si è rialzato, che ti guarda e dice cose così: “Il senso della vita non è alzare un trofeo, ma alzare la testa ogni giorno, guardarsi allo specchio e riconoscersi”.

 

Leggi anche
Marianella sul mercato Inter: “Forse una scelta fatta dalla società è stata frettolosa”
Pardo: “Parole Conte? C’è una verità numerica. Ma è anche strategia: prova…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA