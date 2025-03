Lo ha detto anche mister Inzaghi . Vietato dare per scontata la qualificazione ai quarti di Champions. È in mezzo a mille difficoltà un ottimo modo di continuare una stagione intensa, intensissima e combattutissima per la sua Inter che sta tenendo duro in mezzo a tre competizioni. «Non c'è proprio nulla di scontato - ha sottolineato il mister e ha elogiato i suoi ragazzi - quello che stanno facendo questi ragazzi mi rende orgoglioso e gli faccio i complimenti visti che di complimenti ne sento pochi».

In un post su X in pratica Fabrizio Biasin gli ha dato ragione ancora prima che il tecnico lo dicesse: «I quarti di Champions non sono mai una cosa scontata. E se per caso lo pensi è perché l’Inter ti ha abituato bene. Grandi grandi ragazzi». Sono complimenti questi, che arrivano dal giornalista che è dichiaratamente nerazzurro e rientra tra i tifosi che il mister ha abbracciato a fine gara: «I tifosi ci danno grande affetto, ci basta quello. Ma vorrei sentire più complimenti, tante cose vengono date per scontate, ma non c'è nulla di scontato nel calcio. Vi assicuro».