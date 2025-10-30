Si parla anche di Cristian Chivu a Pressing dopo Inter-Fiorentina. Sandro Sabatini ha lanciato una provocazione, sostenendo che il nuovo allenatore dell'Inter sia addirittura superiore a Simone Inzaghi, che ha scritto, negli ultimi quattro anni, pagine di storia indelebili nella storia nerazzurra. "Chivu? Quando dicevo che era più bravo di Inzaghi era estate e avevamo la maglietta...", ha esordito il giornalista.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Botta e risposta Sabatini-Viviano: “Su Chivu lancio questa provocazione” – “Non lo puoi dire”
ultimora
Botta e risposta Sabatini-Viviano: “Su Chivu lancio questa provocazione” – “Non lo puoi dire”
Si parla anche di Cristian Chivu a Pressing dopo Inter-Fiorentina. Sandro Sabatini ha lanciato una provocazione
Pronta la risposta in studio di Emiliano Viviano: "Chivu meglio di Inzaghi? No. Mi piace la sua personalità, ma Inzaghi ha fatto la storia recente dell'Inter. Ci vuole tempo e Inzaghi ha fatto delle grandi cose. In quattro mesi non puoi dire che sia meglio di uno che ha fatto benissimo per quattro anni".
Questa la replica di Sabatini: "Ho voluto lanciare una provocazione a notte fonda per dire che siamo in presenza di un grande allenatore. Non so se fra quattro anni ci sarò ancora, voglio lasciare ai posteri il fatto di averlo detto quattro anni prima
(Fonte: Pressing - Mediaset)
© RIPRODUZIONE RISERVATA