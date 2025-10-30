Si parla anche di Cristian Chivu a Pressing dopo Inter-Fiorentina. Sandro Sabatini ha lanciato una provocazione, sostenendo che il nuovo allenatore dell'Inter sia addirittura superiore a Simone Inzaghi, che ha scritto, negli ultimi quattro anni, pagine di storia indelebili nella storia nerazzurra. "Chivu? Quando dicevo che era più bravo di Inzaghi era estate e avevamo la maglietta...", ha esordito il giornalista.