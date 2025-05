Leccaculismo a Inzaghi? Ma cosa dovremmo dire? Al di là dei gusti che può piacere o no, ma siete seri? Sta giocando la seconda semifinale di Champions in 3 con una squadra che prendete per il culo continuamente tutti. Ci vuole onestà intellettuale, a qualunque allenatore del mondo direi che ha fatto un grandissimo lavoro