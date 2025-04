Emiliano Viviano, ex portiere, intervenuto in diretta su TvPlay, ha commentato così le recenti dichiarazioni di Antonio Conte

Emiliano Viviano , ex portiere, intervenuto in diretta su TvPlay, ha commentato così le recenti dichiarazioni di Antonio Conte dopo Napoli-Empoli di lunedì sera: "Voglio sapere una cosa seria sulle dichiarazioni di Conte dopo Napoli-Empoli. 'Qualcuno deve dire grazie al Napoli che tiene vivo questo scudetto, altrimenti si venderebbero meno giornali e si parlerebbe meno nelle trasmissioni sportive': ma perché?

Io non capisco, non riesco a capire. Tu stai facendo un campionato della Madonna e ti stai giocando lo scudetto: sta andando tutto bene, con chi ce l'hai in questo momento? Perché? La sua narrazione, giusta o sbagliata, è sempre stata che il Napoli avrebbe dovuto lottare per l'Europa e poi che ci avrebbe provato perché era lì: va bene, può essere ridicola o antipatica.