Marco Macca Redattore 17 febbraio 2026 (modifica il 17 febbraio 2026 | 15:46)

A Emiliano Viviano non va giù la gogna mediatica a cui è stato sottoposto Alessandro Bastoni nelle ultime ore. Pur non condividendo il gesto del difensore dell'Inter, l'ex portiere si è scagliato contro i moralisti che stanno giudicando il calciatore:

"Gli errori arbitrali ci sono sempre stati e ci saranno sempre. Abbiamo inserito il VAR, ma lo utilizziamo poco. In riferimento a quanto abbiamo visto in questi mesi, quello che è successo in Inter-Juventus è una cacata. Sfido chiunque a dire che, dopo aver visto in diretta quanto accaduto, non fosse giallo. Pensavamo che la cacata l'avesse fatta Kalulu, e invece l'abbiamo fatta noi a pensare a che fosse così. Abbiamo visto robe folli, ma ora andiamo di Marotta League ecc ecc. Dell'Inter non mi frega niente, ma dico che quest'anno non ho visto tante decisioni in favore dell'Inter. Ne ho viste tante contro la Juventus. Ma all'Inter, per esempio, nello scontro diretto di Napoli viene fischiato un rigore inesistente. Ma vi sembra di essere nello stesso periodo in cui certe cose venivano decise in tribunale?".

"Odio la simulazione, bisogna stigmatizzarla. Ma finisce lì. Ho sentito dire anche da ex calciatore, che il più pulito ha la scabbia, che non dovrebbe andare in Nazionale. Se così ci avesse fatto vincere i Mondiali, avrebbero detto che era un eroe. Mi incazzo, perché l'ipocrisia non la sopporto. Chiellini, gli voglio bene, ma Giorgio non era proprio Roberto Baggio per comportamenti. Era uno che, giustamente, le cose le faceva. Ti veniva addosso, le mani sempre così... Lo fanno tutti! Se si chiude con due giornate di squalifica a Bastoni, a me va benissimo. Ha sbagliato e paga, ma finisce lì. La morale tenetela per voi. Anche perché ci sono giocatori che oggi giocano ancora e che si sono venduti partite".

