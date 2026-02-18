fcinter1908 ultimora Bruges-Atletico, As esalta Stankovic: “Dinamico e grandi doti fisiche. Abbiamo visto…”

In vista dell'andata dei playoff di Champions tra Bruges-Atletico Madrid, il quotidiano spagnolo esalta il centrocampista
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Il Bruges ha ottimi calciatori, ma al momento nessuno di loro attira l'attenzione come Aleksandar Stankovic. Il centrocampista sta disputando una stagione fenomenale, decidendo sempre più spesso le partite con gol e assist, motivo per cui molti grandi club hanno manifestato un certo interesse.

Intanto il club belga questa sera è attesa dall'andata dei playoff dove affronterà l'Atletico Madrid. As descrive così Stankovic: "Contro l'Olympique Marsiglia, abbiamo visto l'ascesa del centrocampista serbo Aleksandar Stankovic, figlio dell'ex giocatore dell'Inter e attuale allenatore della Stella Rossa Dejan Stanković".

"Il Club Brugge lo ha ingaggiato dopo aver visto che si era distinto a Lucerna, in Svizzera, dove era in prestito dall'Inter. È un calciatore dinamico, con grandi doti fisiche e un eccellente controllo di palla. Contro l'Olympique ha realizzato due assist e ha segnato un gol fantastico".

(AS)

