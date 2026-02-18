In vista dell'andata dei playoff di Champions tra Bruges-Atletico Madrid, il quotidiano spagnolo esalta il centrocampista
Il Bruges ha ottimi calciatori, ma al momento nessuno di loro attira l'attenzione come Aleksandar Stankovic. Il centrocampista sta disputando una stagione fenomenale, decidendo sempre più spesso le partite con gol e assist, motivo per cui molti grandi club hanno manifestato un certo interesse.
Intanto il club belga questa sera è attesa dall'andata dei playoff dove affronterà l'Atletico Madrid. As descrive così Stankovic: "Contro l'Olympique Marsiglia, abbiamo visto l'ascesa del centrocampista serbo Aleksandar Stankovic, figlio dell'ex giocatore dell'Inter e attuale allenatore della Stella Rossa Dejan Stanković".