L'indiscrezione lanciata da Fcinter1908.it è ormai ufficiale. Denzel Dumfries ha cambiato ancora una volta agente, probabilmente sperando che stavolta possa giungere a compimento il giro di orizzonti alla ricerca di un club di alta classifica in Premier League. Perché questo è sempre stato l'obiettivo dell'olandese, mai nascosto, nonostante il quale però ha sempre onorato la maglia nerazzurra.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora UFFICIALE – Dumfries cambia agente: “Uomo dai mille volti: benvenuto in Epic”
ultimora
UFFICIALE – Dumfries cambia agente: “Uomo dai mille volti: benvenuto in Epic”
L'esterno olandese tornerà direttamente a ridosso della primavera del 2026: in estate cambierà maglia?
Nel giorno dell'intervento alla caviglia, il numero 2 dell'Inter ha reso noto anche il cambio d'agente. L'ufficialità è arrivata con un post social dell'agenzia Epic di Ali Barat. "Un uomo dai mille volti, e da ancora più talenti. Welcome to Epic", si legge. A margine anche il video di presentazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA