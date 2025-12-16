L'indiscrezione lanciata da Fcinter1908.it è ormai ufficiale. Denzel Dumfries ha cambiato ancora una volta agente, probabilmente sperando che stavolta possa giungere a compimento il giro di orizzonti alla ricerca di un club di alta classifica in Premier League. Perché questo è sempre stato l'obiettivo dell'olandese, mai nascosto, nonostante il quale però ha sempre onorato la maglia nerazzurra.