"Spero che non abbia fatto una scelta economica, non è il momento della sua carriera per farlo e non mi trova d'accordo. Fosse stata un'altra società come l'Arsenal per Calafiori, piuttosto che Liverpool o Manchester City avrei capito. Il Chelsea butta all'aria 10 giocatori all'anno, avrei avuto un po' di paura perché è una società che negli ultimi anni ha dimostrato di non avere grande progettualità.

Andare all'Inter significa andare nella squadra più forte d'Italia che fa un investimento incredibile per la storia recente del club. Ha venduto il terzino titolare e il posto è tuo. Al Chelsea dopo due mesi può cambiare tutto e ti ritrovi con tanti soldi in tasca, ma ho qualche dubbio. Magari è talmente convinto delle sue qualità e dice se faccio bene lì sono nell'elité del calcio mondiale. Ho dubbi per il fatto che è il Chelsea, non ovviamente per la Premier League. Tanti investimenti del Chelsea sono finiti nel dimenticatoio.