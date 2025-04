L'ex portiere dell'Inter Emiliano Viviano ha commentato su Tv Play l'eliminazione dell'Inter dalla Coppa Italia per mano del Milan. «Questa era la quinta partita stagionale contro i rossoneri. A Inzaghi si può imputare che non ha trovato una soluzione al Milan. Se sei la squadra più forte e l'Inter lo è, se non riesci contro una determinata squadra a fare risultato ti servono degli accorgimenti. Non ha trovato soluzioni col Milan. Nelle gare col Bayern e il Bologna ho visto una squadra molto stanca. Soprattutto negli ultimi minuti, non riusciva ad uscire dalla metà campo. La stanchezza, la sconfitta, la partita con la Roma, poi la CL ti può far perdere contro il Milan che a livello di singoli è seconda solo all'Inter», ha sottolineato l'ex estremo difensore.

«Qualunque squadra, anche la più forte se le togli 4-5 titolari va in sofferenza. La struttura di gioco, l'avversario. L'assenza di Thuram, Dumfries, Zielinski, Acerbi, Pavard, Darmian è un jolly ottimo ma non è Dumfries, alla lunga le assenze le paghi. Sicuramente il problema dell'Inter quest'anno è stato davanti. Arnautovic mi pare di capire che vada centellinato, Taremi zero gol in campionato, Correa ha avuto difficoltà e quello fa la differenza. Se avessi imbroccato una punta di livello sarebbe cambiato tanto. Asllani secondo me non è pronto. Qualche cosa le assenze cambiano ma sicuramente non tanto da non vincere in cinque partite contro il Milan...», ha sottolineato.