Alla fine della partita contro la Juventus un delusissimo e arrabbiatissimo Lautaro Martinez è ancora sul prato dell'Allianz Stadium quando si sfoga. Le immagini delle tv mandano il suo sfogo in onda senza audio. Si percepisce sia un momento in cui ha completamente perso la calma, ma non si sentono le parole. Si vede il labiale, ma l'audio è muto. E così sono iniziate le polemiche su una possibile squalifica e su una sua assenza nelle prossime gare. Una squalifica che senza una prova evidente, senza un audio che dà la certezze su ogni singola parola pronunciata, non può essere impiegato per squalificare il giocatore.