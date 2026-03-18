"Secondo me Allegri non ha mai mentito sull'obiettivo Champions. A Roma contro la Lazio mi aspettavo una partita difficile e così è stato, ma ora per logica e per punti il Milan è più vicino al quinto posto che al primo, al di là delle tabelle che possono fare i calciatori, anche al di là delle tabelle che possono fare i calciatori".

"Con l'Atalanta l'Inter non ha fatto una partita lucida, ma in condizioni normali avrebbe vinto la partita. Non ci si può aspettare nemmeno che le vinca tutte. Detto questo, l'arbitro ha rovinato la partita. Il calcio sta nel duello: se arrivi in ritardo, è fallo. Come per me è fallo anche su Dumfries, anche se ho preso insulti".