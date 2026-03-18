Nell'ultima puntata di Cose Scomode su Aura Sport, Emiliano Viviano è tornato sugli errori di Manganiello nel finale di Inter-Atalanta. Ecco le parole dell'ex portiere:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Viviano: “Manganiello ha rovinato una partita. Ho preso insulti ma io dico che…”
ultimora
Viviano: “Manganiello ha rovinato una partita. Ho preso insulti ma io dico che…”
Nell'ultima puntata di Cose Scomode su Aura Sport, Emiliano Viviano è tornato sugli errori di Manganiello nel finale di Inter-Atalanta
"Secondo me Allegri non ha mai mentito sull'obiettivo Champions. A Roma contro la Lazio mi aspettavo una partita difficile e così è stato, ma ora per logica e per punti il Milan è più vicino al quinto posto che al primo, al di là delle tabelle che possono fare i calciatori, anche al di là delle tabelle che possono fare i calciatori".
"Con l'Atalanta l'Inter non ha fatto una partita lucida, ma in condizioni normali avrebbe vinto la partita. Non ci si può aspettare nemmeno che le vinca tutte. Detto questo, l'arbitro ha rovinato la partita. Il calcio sta nel duello: se arrivi in ritardo, è fallo. Come per me è fallo anche su Dumfries, anche se ho preso insulti".
(Fonte: Aura Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA