L'avete vista la faccia degli italiani? Li hai visti piangere? Non molliamo mai. ce l'abbiamo nel DNA, siamo una nazione che si fa uccidere pur di non perdere una partita. Lo vedi nella faccia di Dimarco, Frattesi, Acerbi. Abbiamo vinto tanto nella nostra storia per questo motivo. Non c'è paragone tra le due squadre ragazzi. Giorgio ha detto: sto giocando una semifinale di Champions con Darmian, ma c'ha ragione. Ma lo spirito, essere squadra, stare lì soffrire, la voglia, Acerbi che va davanti, De Vrij fa una chiusura esultano tutti come se fosse un gol. Sommer ha fatto due parate ragazzi... quella su Yamal è una cosa senza senso, una delle parate più belle e più importanti che abbia mai visto, più bella di quella di Julio Cesar su Messi a Barcellona, più difficile. Poi Julio era Dio, molto più forte di Sommer, ma questa parata... Io mi sono emozionato per loro, non sono interista, ma ci fosse stata qualsiasi squadra italiana con quella voglia di soffrire, con Barella alla fine che si trascinava Thuram... Bello essere squadra così. Gli altri son forti, son bellissimi, sono pieni di talento, però hai vinto con la voglia di portare a casa un risultato impossibile