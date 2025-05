"Ci vuole coraggio a criticare un allenatore che con 100 milioni di plusvalenze l’anno fa 2 finali di champions in 3 anni. Bisogna essere veramente stupidi. Uno scudetto in 4 anni? Perché ha fatto 2 finali di Champions. I danni veri in questo finale di campionato li ha fatti il Napoli. Se oggi Inzaghi vince, avremmo dovuto criticare Conte. Napoli decimo lo scorso anno? Che cazzo vuol dire, due anni fa ha vinto lo scudetto e in estate ha speso 100 milioni per fare la squadra. McTominay, Neres, Buongiorno, Lukaku. Io non lo dico perché mi piace Inzaghi ma perché è un fatto, fosse Conte che mi sta sul cazzo direi la stessa cosa".