Vlahovic: “Il pareggio con l’Inter ci dà più convinzione. Scudetto? Obiettivo Champions, poi…”

E’ vero, come ha detto Rabiot, che nello spogliatoio si parla di scudetto? — «I calciatori devono sempre sognare, tutti abbiamo i nostri obiettivi, personali e di squadra. La priorità è tornare tra le prime 4 e giocare di nuovo in Champions League, poi vedremo come siamo messi in classifica e che cosa possiamo fare. Tutti nello spogliatoio abbiamo l’ambizione di vincere perché la maglia della Juventus ci chiede questo».

Vi dà fastidio che si parli tanto del gioco della Juve mettendo in secondo piano i risultati? — «No, non è un nostro pensiero. Ci stiamo allenando forte e bene e quando andiamo sul campo abbiamo una sola cosa in testa, vincere. Quando ci riusciamo siamo contenti. In fondo è questa l’unica cosa che conta. Poi logico che lavoriamo sui nostri errori per cercare di migliorare».

Allegri dice che ha fatto la sua miglior partita con l’Inter. Condivide? — «Se lo dice lui sarà sicuramente vero. Ma io so che posso fare ancora meglio».

Tra lei e Lautaro ci sono attualmente 8 gol di differenza. Ha qualche rimpianto? — «Ho saltato alcune partite e sono rientrato piano piano. Però non vorrei fare paragoni perché viviamo in contesti diversi. È un campione del mondo e posso solo complimentarmi. Lui, Osimhen e Giroud sono grandissimi attaccanti, io però credo in me stesso e non ho nulla da invidiare a nessuno».

