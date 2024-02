È questo che colpisce dell’Inter, dei suoi calciatori superiori e del lavoro di uno staff - con a capo il suo pilota - giustamente concentrato sull’obiettivo principale: valorizzare tutte le risorse. È successo negli anni scorsi e adesso ancora di più: in una squadra che è cresciuta nel valore individuale e di conseguenza in quello generale. Non c’è dubbio che Acerbi sia sempre stato un ottimo difensore: ma con Inzaghi ha trovato - negli spazi ritagliati su misura - una dimensione superiore. Non c’è dubbio che Darmian stia vivendo una seconda giovinezza e Bastoni abbia scoperto con gli anni di essere anche il primo incursore nerazzurro. Che Dimarco, arrivato dal Verona per arricchire l’organico, sia diventato un insostituibile. Non c’è dubbio che il più forte centrocampo d’Italia - e tra i primissimi nel mondo - sia anche il frutto di un lavoro sui singoli. Di Calhanoglu e della sua trasformazione si sa tutto, ma non avete l’impressione che Barella sia cresciuto ulteriormente e Mkhitaryan abbia trovato una centralità assoluta, nel mettere insieme capacità di strappo e di ricamo? O che Thuram - otto gol di media nei quattro anni al Borussia, gli stessi dopo 22 partite in nerazzurro - si stia specializzando nel riempire improvvisamente l’area?