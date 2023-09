Volpi: “Inter favorita per lo Scudetto, poi Napoli e Milan. Occhio alla Juventus”

L'ex centrocampista Sergio Volpi ha parlato ai microfoni di 1 Football Club delle sue favorite per lo Scudetto dopo le prime 3 giornate di campinoato: "La favorita per lo Scudetto, per me, è l'Inter. Senza dimenticare il Napoli e lo stesso Milan. Bisognerà fare attenzione, inoltre, alla Juventus. I bianconeri, senza l'impegno infrasettimanale, possono dar fastidio. Sicuramente non ci sarà un campionato divorato già nelle prime giornate di ritorno, come seppe fare il Napoli la passata stagione".