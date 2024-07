Il Rassemblement National di Marine Le Pen risponde così al nuovo invito di Kylian Mbappé a non votare l'estrema destra

"Basta con le lezioni di morale, ne abbiamo abbastanza": il Rassemblement National di Marine Le Pen risponde così al nuovo invito di Kylian Mbappé ad andare a votare "per non mettere il paese nelle mani di quella gente". "Io - ha commentato su TF1 il portavoce del RN, Laurent Jacobelli - non andrò certo su un terreno di gioco a dare consigli da allenatore, credo che ognuno dovrebbe rimanere al proprio posto".