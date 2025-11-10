A Viva el Futbol, l’ex dirigente Walter Sabatini ha parlato così di Antonio Cassano (presente in studio):
“Tu prendevi per il culo chiunque: compagni, avversari, irridevi tutti davvero. Dribbling, contro-dribbling: mi meraviglio che nessuno ti abbia mai fatto un’entrata per infortunarti. Cassano era un giocherellone e irrideva tutti, ma lo stop orientato di Antonio non l'ho mai visto fare a nessuno io, incredibile”, ha detto Sabatini sull’ex attaccante.
Entrambi sono stati all’Inter: Cassano nelle vesti di giocatore, Sabatini come dirigente invece.
