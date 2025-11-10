Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha voluto pubblicamente smentire le voci di un possibile addio di Antonio Conte dopo il pesante sfogo al termine del match perso contro il Bologna.
De Laurentiis: “Dimissioni di Conte? Favola da web, orgoglioso di averlo al mio fianco”
Così il numero uno partenopeo su X: "Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili. Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 "C"..., che piacciono molto ai napoletani e non solo.
Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione. Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e a tifosi esigenti come quelli del Napoli".
