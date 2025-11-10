FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora De Laurentiis: “Dimissioni di Conte? Favola da web, orgoglioso di averlo al mio fianco”

ultimora

De Laurentiis: “Dimissioni di Conte? Favola da web, orgoglioso di averlo al mio fianco”

De Laurentiis: “Dimissioni di Conte? Favola da web, orgoglioso di averlo al mio fianco” - immagine 1
Il presidente del Napoli ha voluto smentire pubblicamente le voci di un possibile addio del suo allenatore
Fabio Alampi Redattore 

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha voluto pubblicamente smentire le voci di un possibile addio di Antonio Conte dopo il pesante sfogo al termine del match perso contro il Bologna.

De Laurentiis: “Dimissioni di Conte? Favola da web, orgoglioso di averlo al mio fianco”- immagine 2
Getty Images

Così il numero uno partenopeo su X: "Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili. Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 "C"..., che piacciono molto ai napoletani e non solo.

De Laurentiis: “Dimissioni di Conte? Favola da web, orgoglioso di averlo al mio fianco”- immagine 3

Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione. Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e a tifosi esigenti come quelli del Napoli".

Leggi anche
Bonanni: “La Roma può dare del filo da torcere a tutti, ma pensare che possa battere...
Hernanes: “La Lazio ha avuto coraggio. Se l’Inter è in giornata è tra le più forti...

© RIPRODUZIONE RISERVATA