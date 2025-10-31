Walter Sabatini già lo scorso marzo era pazzo di Petar Sucic, che a giugno è diventato un nuovo giocatore dell'Inter. Ecco le parole del noto direttore sportivo a Tuttosport, risalgono proprio allo scorso marzo:
La previsione di Walter Sabatini su Sucic: “Può fare anche meglio di Brozovic perché…”
"L’Inter per il futuro ha preso Sucic, che è davvero forte, non vedo l’ora di vederlo. Se potrà essere il nuovo Brozovic? Anche di più".
Questa la previsione dell'ex dirigente nerazzurro su Sucic, che si sta prendendo la scena agli ordini di Chivu.
